بوتين يمنح مصمم مسدس "ليبيديف" وسام "الاستحقاق العسكري"

وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم 25 نوفمبر مرسوما رئاسيا منح بموجبه مصمم الأسلحة الخفيفة الشهير، دميتري ليبيديف وسام "الاستحقاق العسكري"، وفق ما أفاد به الكرملين.

ويعمل هذا المهندس المصمم الرائد في مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي.

وقد تم تكريم دميتري ليبيديف بالوسام لقاء دوره الكبير في تصميم وإنتاج واستثمار المعدات الحربية والأسلحة الحديثة وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد والعمل المتفاني على مدى الأعوام الطويلة.

وقد قام المصمم ليبيديف بصورة خاصة بوضع حلول تقنية أساسية لمسدس "ليبيديف" ونماذجه "بي إل كا" ، "إم بي إل" ، إم بي إل 1".

اجتاز المسدس ونماذجه "بي إل كا"، "إم بي إل"، إم بي إل 1" بنجاح كل الاختبارات الحكومية ودخلت جميعها الخدمة في الجيش الروسي والأجهزة الأمنية الروسية.

ويحل مسدس "ليبيديف" في الجيش الروسي محل مسدس "ماكاروف الأسطوري. أما وحدات الحرس الروسي فيحل مسدس" إم بي إل" فيها محل مسدس "ياريغين".

وقد دخلت واردات مسدس "ليبيديف" الحجوزات الحكومية الروسية. وقال المصمم ليبيديف عند منحه وسام "الاستحقاق العسكري" إن هذا الوسام لا يعتبر تقييما عاليا لجهودي فحسب بل ولعمل عدد كبير من المهندسين والعمال الموهوبين والأكفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاز مشروعنا".

يذكر أن مسدس "ليبيديف" الذي صممته شركة "كلاشينكوف" يمكن أن يستخدم مختلف الأنواع من الذخائر عيار 9×19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر الخارقة الدروع.

وقد تم تصنيع المسدس بعيار 9×19 ملم. ويمكن إطلاق النيران منه باليديْن اليسرى واليمنى على حد سواء.

وقد أطلقت الشركة نموذجا مصغرا خفيفا للمسدس هو ( بي إل كا).

جدير بالذكر أن "ليبيديف بي أل كا" هو نسخة صغيرة الحجم لمسدس "ليبيديف-15" الكبير الحجم. وتختلف النسخة الصغيرة عن الأصلية بطول ماسورتها وارتفاعها ووزنها، مع العلم أن سعة المخزن في مسدس "ليبيديف بي أل كا" بلغت 14 طلقة (سعة مخزن "ماكاروف" 8 طلقات)، ويبلغ عيار المسدس 9 ملم، وطول الطلقة 19 ملم.

وحسب كبير المصممين فإن مسدس "ليبيديف" يختلف عن أمثاله الأجنبية ببيئة العمل المطوّرة وسرعة الرماية الأعلى.

المصدر: كلاشينكوف