السعودية.. رجل يؤدي الصلاة والسيول تحاصره من جميع الاتجاهات (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بالصلاة في وقت كانت تحاصره السيول من جميع الاتجاهات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أشاروا إلى أن الرجل نزل من مركبته لأداء الصلاة في وقتها بينما كانت السيول تحاصره.

يقال هذا المنظر في جدة

لم يترك صلاته وهو في هذا الوضع

أسأل الله أن يوفقنا جميعا

للحرص على أداء الصلاة في وقتها pic.twitter.com/fnsAsNhGZF — عبدالمانع حسن ال صوّان العجمي 🇰🇼🇸🇦🇰🇼 (@Abdulmane) November 25, 2022

وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة جدة موجة كبيرة من الأمطار الشديدة وصلت حد السيول.

المصدر: RT