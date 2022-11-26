مصدر يكشف لـRT نوعية المواد المتسببة في القبض على منة شلبي

كشفت مصادر لـRT عن نوعية المواد التي كانت بحوزة الفنانة المصرية منة شلبي، والتي تسببت في القبض عليها في مطار القاهرة خلال عودتها من نيويورك.

وأوضح المصدر أنه "تم ضبط منة الله محمد هشام الدين عبدالله شلبى (40 سنة)، القادمة من نيويورك على الرحلة رقم 986 خطوط مصر للطيران، وبحوزتها 6 أكياس بلاستيكية مرقوم عليها LYCHEE، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما SHERB، وكيس بلاستيك مرقوم عليه CANNAOIS FLOWER، وكيس آخر مرقوم عليه PURPLE PUNCH، وكيس مرقوم عليه cookies، بالإضافة إلى كيس مرقوم عليه CONNECTED، وجميعها تدخل ضمن مكون الحشيش والمواد المخدرة".

وعثر بحوزة منة شلبي وفقا للمصدر على 2 عبوة بلاستيكية شفافة اللون بداخلهما سيجارتان محشوتان بنبات يشتبه أن يكون من نبات الماريخوانا المخدر، و2 علبة كرتون مرقوم عليها wwc بداخلها 2 شيشة إلكترونية مدون عليها Tnc بداخلها مادة تشتبه أن تكون مخدرة، وعلبتين مرقوم عليها st1112y بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلها زيت يشتبه أن يكون من زيت الماريخوانا المخدر.

وعثر بحوزتها أيضا على 3 أكياس مرقوم عليها premium-oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية تحتوي على زيت يشتبه أن يكون زيت الماريخوانا المخدر، وشيشة إلكترونية مرقوم عليها rawcaroanil بداخلها زيت يشتبه ان يكون من مادة مخدرة، وشيشة إلكترونية مرقوم عليها rawcarden بداخلها أمبول بلاستيك شفاف بداخله شيشة إلكترونية مرقوم عليها rawcarden، وعلبة خضراء مرقوم عليها smoke sEssions عليها علامة نبات الماريخوانا المخدر، ومطحنة بلاستيك شفافه اللون.

المصدر: RT