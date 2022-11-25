منه شلبي تفجر مفاجأة بشأن المواد المخدرة التي عثر عليها في حقيبتها بالمطار وتنهار أمام المحققين

فجرت الفنانة المصرية منة شلبي مفاجأة بشأن المواد المخدرة التي عثر عليها في حقيبتها بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

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هذا وأنكرت الفنانة منة شلبي أمام جهات التحقيق حيازتها المواد المخدرة والمضبوطات التي عثر عليها بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة، حيث انهارت أمام جهات التحقيق قائلة: "أنا معرفش عن المخدرات دي حاجة مش بتاعتي"، وفق ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن المخدرات المضبوطة بحقيبتها، موضحة أنه أثناء وصولها صالة رقم 3 بمطار القاهرة، عائدة من الولايات المتحدة، طلب منها المسؤولون دخول غرفة خاصة داخل المطار للتفتيش، وفوجئت الفنانة بإخبارها واتهامها بأن حقائبها تحتوي على 12 كيسًا من نبات ماريجوانا المخدر، وحلويات بها مواد مخدرة.

وبحسب "القاهرة 24"، فقد حضر مع الفنانة مني شلبي أمام جهات التحقيق مكتب المستشار جميل سعيد ومكتب المستشار محمد أبو شقة ومحام من نقابة المهن التمثلية، للدفاع عن الفناة أمام جهات التحقيق بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض على الفنانة منة شلبي لاتهامها بحيازة 12 كيس ماريجوانا أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة حيث كانت الفنانة منة شلبي قادمة من نيويورك.

المصدر: "القاهرة 24"