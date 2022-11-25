بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد القبض على منة شلبي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، بيانا أعربت فيه عن أسفها بعد نشر بيانات شخصية للفنانة منة شلبي بعد القبض عليها.

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وقالت النقابة في بيان لها، تعرب النقابة عن أسفها بشأن تداول بعض الوقائع التي تنال الفنانة منة شلبي، عضو النقابة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة.

وأوضحت النقابة أن كل ما تطلبه هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها 12 كيسا من الماريغوانا أثناء قدومها من نيويورك.

المصدر: RT