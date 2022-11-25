موقع مصري ينشر أول صورة للممثلة منة شلبي خلال حجزها على خلفية قضية المواد المخدرة (صورة)

نشر موقع "مصر تايمز" صورة قال إنها للفنانة المصرية منة شلبي، قبل ترحيلها للنيابة بعد أن قالت سلطات مطار القاهرة أنها ضبطت بحوزتها كمية من المواد المخدرة.

وظهرت شلبي في الصورة وهي متخفية بملابسها مرتدية نظارة حتى لا يتعرف عليه أحد.

ووصلت منه شلبي إلى مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تسمح القوانين في مصر، بتداول تلك المواد على أراضيها.

وقالت السلطات أنها عثرت بحوزة الفنانة المصرية على 12 كيسا من مادة "الماريخوانا" المخدرة. وقررت حجزها وإحالتها للتحقيق.

المصدر: مصر تايمز