فيديو مدته 43 دقيقة.. فضيحة جنسية مدوية تهز اتحاد الكرة في مصر

قال موقع "مصر تايمز" المصري إن مسؤولا كبيرا باتحاد كرة القدم المصرى متهم في فضيحة جنسية مع سيدة عشرينية على ذمة رجل آخر، فضلا عن توثيق الواقعة بالصوت والصورة بفيديو مدته 43 دقيقة.

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وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، أنه سيقدم ببلاغ للنيابة العامة صباح اليوم الخميس يتهم فيه سيدة تمارس الزنا مع مسؤول كبير باتحاد كرة القدم المصري، وأنه لديه فيديو جنسي للواقعة.

وأضاف مهران أن زوج السيدة المتهمة بالزنا وكله بإقامة دعوى زنا على زوجته وعشيقها.

واتهم زوج السيدة زوجته بممارسة الرذيلة مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة، فضلا عن وجود فيديو لتلك الواقعة بحوزته.

المصدر: مصر تايمز