 
مباشر

فيديو مدته 43 دقيقة.. فضيحة جنسية مدوية تهز اتحاد الكرة في مصر

مجتمع

فيديو مدته 43 دقيقة.. فضيحة جنسية مدوية تهز اتحاد الكرة في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8mi

قال موقع "مصر تايمز" المصري إن مسؤولا كبيرا باتحاد كرة القدم المصرى متهم في فضيحة جنسية مع سيدة عشرينية على ذمة رجل آخر، فضلا عن توثيق الواقعة بالصوت والصورة بفيديو مدته 43 دقيقة.

فيديو مدته 43 دقيقة.. فضيحة جنسية مدوية تهز اتحاد الكرة في مصر
إقرأ المزيد
مصر.. أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بسبب فضيحة جنسية
مصر.. أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بسبب فضيحة جنسية

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، أنه سيقدم ببلاغ للنيابة العامة صباح اليوم الخميس يتهم فيه سيدة تمارس الزنا مع مسؤول كبير باتحاد كرة القدم المصري، وأنه لديه فيديو جنسي للواقعة.

وأضاف مهران أن زوج السيدة المتهمة بالزنا وكله بإقامة دعوى زنا على زوجته وعشيقها.

واتهم زوج السيدة زوجته بممارسة الرذيلة مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة، فضلا عن وجود فيديو لتلك الواقعة بحوزته.

المصدر: مصر تايمز 

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)