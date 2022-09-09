مصر.. أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بسبب فضيحة جنسية

نشر موقع "مصر تايمز" المصري، خبرا نقلا عن مصادر أكد فيه أن أحد أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، تسبب في فضيحة جنسية كبيرة.

إقرأ المزيد

وكشف مصدر عن معركة واتهامات متبادلة بصور مخله وفضائح جنسية على غروب بتطبيق "الواتس اب" بين أحد المسؤولين بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين وأحد أصحاب دور النشر الكبرى بمصر.

وكشف المصدر لموقع "مصر تايمز" عن تفاصيل الأزمة التي بدأت بهجوم من مسؤول الاتحاد "أ.ش" على أحد أصحاب دور النشر في غروب خاص على "واتس آب"، والذي يجمع عددا كبيرا من الكتاب وأصحاب دور النشر، ورغم تدخل بعض الكتاب للتهدئة، لكن "أ.ش" أصر على التصعيد حتى تطور الأمر لنشر صورة مخله في وضع غير لائق لـ"ع.س" صاحب دار نشر كبرى، وهدد بنشر باقي الصور مشيرا إلى أنه يملك صورا أخرى ضد الناشر، وهو ما قوبل بحالة من السخط والغضب الشديد بين أعضاء الجروب من الكتاب وأصحاب دور النشر.

وأكد الموقع أن أصحاب دور النشر والكتاب الكبار تقدموا بالعديد من الشكاوى الرسمية لـ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ضد المسؤول بالاتحاد لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مطالبين بعدم الخوض في الحياة الشخصية للناشرين .

من جانبه، أصدر رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده بيانا قال فيه لأعضاء اتحاد الناشرين أن الغروب الذي حدثت عليه المشكلة والذي نشرت عليه صور غير لائقة تخص أحد أعضاء الاتحاد، لا يخص اتحاد الناشرين المصريين، وليس للاتحاد صله رسمية به.

وأضاف سعيد عبده في بيانه، أن عضوي الاتحاد محل الموضوع محالين للتحقيق، بلجنة القيد والتأديب في وقائع سابقة، وأنه فور علم مجلس إدارة الاتحاد بالتصرفات الأخيرة طلب ضم ما نشر إلى ملف التحقيق لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، على أن الاتحاد له غروبات رسمية فقط لنشر ما يخص أخبار الاتحاد، وما يهم الناشرين والذي يشرف عليه مدير الاتحاد فقط.

المصدر: مصر تايمز