صورة "مؤلمة" في موقع تفجير اسطنبول تجتاح مواقع التواصل (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة لعربة رضيع بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول، وسط حالات تعاطف وحزن مع ضحايا الانفجار الذي خلف 6 قتلى.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العربة، معربين عن تعاطفهم وحزنهم لهذا المشهد الأليم، فيما لم يذكر بين أسماء الضحايا وأعمارهم، أي رضيع.

لقطة مؤلمة.. عربة طفل في موقع التفجـير الإرهـابـي الذي حدث في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول💔💔#اسطنبولpic.twitter.com/wrVGuac4FO — عبدالرحمن ،، (@bdalrhm22458428) November 14, 2022

عربة طفل في موقع التفجـير الذي حدث في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول😠😔 pic.twitter.com/LfL7nr8vGJ — Swayssi Rami (@SwayssiR) November 13, 2022

في الصورة عربة طفل قد يكون مقتولاً أو جريحاً

المبادئ لا تتجزأ ورفض الإرهاب مسألة مبدئية، أما رفض هنا وتبرير وشماتة هناك فهذا في جوهره قبول للعنف، مَن كان في #تقسيم ربما سائح باحث عن الفرح أو تركي باحث عن رزقه أو شاب يحلق بأحلامه فبأي ذنب واجه ذلك المصير الأسود #تركيا#اسطنبولpic.twitter.com/2fKg2zZacR — Omar Olimat (@omarolimat) November 13, 2022

ووقع الانفجار بعد ظهر يوم الأحد في شارع استقلال السياحي وسط اسطنبول. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل 6 أشخاص.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت لاحق عن إصابة 82 شخصا، وأشار إلى أن سلطات البلاد اعتبرت الانفجار في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.

وأعلن الأمن التركي في بيان "اعتقال المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية (التفجير) بمنطقة إيسينلير في اسطنبول".

المصدر: RT