أخصائي أردني يحذر: بول البعير يحتوي كمية عالية من السموم

حذر أخصائي الجراحة العامة الأردني علي السعودي من رسائل متداولة تتحدث عن فوائد بول الإبل كعلاج للأمراض.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال الطبيب علي السعودي إن هذه الرسائل عبارة عن "خرافات" لا أصل لها في العلم وغير مدعمة بأي بحوث أو دراسات، وهي على العكس تماما.

وأشار السعودي إلى أن "بول الإبل يحتوي على درجة عالية من السمية، وكميات اليوريا فيه عالية جدة وقد تفتك بالإنسان"، مضيفا: "فما بالك إذا كان مريض سرطان أو كلى لا سمح الله..أعتقد أن تناول بول البعير يسارع في وفاة هؤلاء المرضى".

المصدر: "خبرني"