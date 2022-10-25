طفل يمني ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

تداول نشطاء مقطع فيديو على موقع "تويتر" وثق نجاة طفل بأعجوبة من عجلات سيارة دهسته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء، الطفل منحنيا قبل أن تتحرك السيارة وتدهسه.

وظلت السيارة تتحرك لنحو خمس ثوان والطفل تحت عجلاتها، بعدها نهض سريعا ولم يصب بأي أذى.

وغادر سائق السيارة المنطقة بعد الحادثة، ولم يتوقف للاطمئنان على حالة الطفل الصغير الذي دهسه.

تهور بعض السائقين وانشغالهم بالجوال مصيبة !

صدم الطفل ومر من فوقه ولا كأن شي حصل، والناس تلاحقه ولا معبرهم

الحمد لله جت سليمة والله كتب عمر جديد للطفل .

الحادث في عدن المنصورة امام جامع الهجرة

انتبهوا لأطفالكم اما السائقين محد يحاسبهم او يضبطهم .#اليمنpic.twitter.com/7Sma82lUfX — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) October 24, 2022

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي