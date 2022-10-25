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طفل يمني ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

مجتمع

طفل يمني ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
RT
طفل يمني ينجو من الموت بأعجوبة
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تداول نشطاء مقطع فيديو على موقع "تويتر" وثق نجاة طفل بأعجوبة من عجلات سيارة دهسته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء، الطفل منحنيا قبل أن تتحرك السيارة وتدهسه.

وظلت السيارة تتحرك لنحو خمس ثوان والطفل تحت عجلاتها، بعدها نهض سريعا ولم يصب بأي أذى.

وغادر سائق السيارة المنطقة بعد الحادثة، ولم يتوقف للاطمئنان على حالة الطفل الصغير الذي دهسه.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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