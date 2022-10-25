الكشف عن المرض المتسبب في وفاة المحامي فريد الديب

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، المحامي الشهير فريد الديب، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

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ويتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة بعد صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم نقل فريد الديب إلى المستشفى نتيجة إصابته بسرطان الدم "اللوكيميا".

ويعد (اللوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي.

ويوجد العديد من أنواعه في الدم، "وتكون بعض أشكال ابيضاض الدم أكثر شيوعا بين الأطفال، في حين تصيب أشكال أخرى البالغين غالبا".

يشمل "ابيضاض الدم عادة كرات الدم البيضاء، فكرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في جسمك لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية