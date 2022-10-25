علاء مبارك يعلق على وفاة المحامي فريد الديب وينشر صورته مع والده قبل وفاته
نعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، المحامي فريد الديب، الذي توفي بعد صراع مع المرض.
إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه . pic.twitter.com/nkhtQ6mmAv— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 25, 2022
وكتب علاء، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
وأضاف: "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون، ربنا يرحمه".
المصدر: RT