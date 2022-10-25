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علاء مبارك يعلق على وفاة المحامي فريد الديب وينشر صورته مع والده قبل وفاته

مجتمع

علاء مبارك يعلق على وفاة المحامي فريد الديب وينشر صورته مع والده قبل وفاته
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نعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، المحامي فريد الديب، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

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وفاة المحامي المصري الكبير فريد الديب بعد صراع مع المرض
وفاة المحامي المصري الكبير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وكتب علاء، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأضاف: "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون، ربنا يرحمه".

المصدر: RT

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