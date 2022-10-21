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بدا وكأنه يسير نحو جهنم.. قطار مكسيكي يخترق النيران في مشهد يحبس الأنفاس(فيديو)

مجتمع

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قطار شحن في المكسيك يمر وسط نيران كثيفة، بعد أن اصطدمت شاحنة وقود بالجسر الموجود فوق سكة الحديد.

ويظهر مقطع فيديو للحادث الذي حصل يوم أمس الخميس، 20 أكتوبر، قطارا مشتعلا يمر بالقرب من جسر اصطدمت به صهريج وقود، مما أدى إلى اشتعال النيران بالجسر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، باستثناء شخص واحد عانى من مشاكل طفيفة في التنفس بسبب استنشاق الدخان.

وأدى الحريق إلى حدوث اضطرابات في مدينة أغواسكالينتس، حيث توقفت السيارات وسط الحريق المستعر، مما دفع السائقين إلى ترك سياراتهم والفرار.

وقال رئيس الإطفاء في المدينة ميغيل موريللو، إنه تم إجلاء حوالي 1000 شخص من المنطقة السكنية القريبة.

المصدر: editorji

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