تقارير تكشف استخدام نحو نصف الشباب الأمريكي الماريجوانا!

أفاد أكثر من خمسي الشباب الأمريكيين باستخدام الماريجوانا "في بعض الأحيان"، وفقا للبيانات الفيدرالية التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام.

ومع قول ما يقرب من نصف البالغين إنهم جربوا المخدر، وإعلان إدارة بايدن عفوا ​​شاملا عن المدانين بحيازته، إثر عقود من الحظر الفيدرالي، يجد القنب قبولا غير مسبوق في بلد صدّر ذات مرة "حربه على المخدرات" في جميع أنحاء العالم.

وقد وصل استخدام القنب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2021 أن 49٪ من البالغين الأمريكيين جربوه في حياتهم، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد. واستخدمه حوالي 43٪ من الرجال و42٪ من النساء بين 19 و30 عاما خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وهناك عدد أكبر من مستخدميه في ولاية فيرمونت، التي سمحت منذ فترة طويلة باستخدام الحشيش الطبي ولكن تم إضفاء الشرعية عليه للاستخدام الترفيهي هذا الشهر.

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وتستعد خمس ولايات أخرى لإضفاء الشرعية على استخدام الحشيش الترفيهي في الانتخابات النصفية. وإذا تم تمرير هذه الإجراءات، فسيكون قانونيا لنحو نصف (49٪) سكان الولايات المتحدة، وفقا لما قالته المنظمة الوطنية لإصلاح قوانين الماريجوانا (NORML) لصحيفة The Hill يوم الثلاثاء.

وربما ليس من المستغرب أن ترتبط بالتقنين زيادة الاستهلاك - مع هامش حوالي 20٪، وفقا لبحث نُشر الشهر الماضي، بينما وجدت دراسة أخرى ارتفاعا بنسبة 25٪. ووفقا لذلك، أبلغ 13٪ فقط من البالغين و26٪ من الشباب في تكساس، حيث لا يزال العقار غير قانوني تماما، عن استخدامه خلال العام السابق، وفقا للبيانات الفيدرالية.

وبينما يبدو أن الأرقام تظهر استخدام الماريجوانا في أعلى مستوياته على الإطلاق بين الأمريكيين، فإن زيادة الإبلاغ الذاتي أي من قبل المستخدمين أنفسهم هي أيضا نتاج زوال وصمة العار (والعقوبات القانونية) المرتبطة بكونك مستخدما. فمجرد حيازة كميات صغيرة من المادة المخدرة كان يؤدي إلى سجن الناس لعقود - حتى خلال التسعينيات، بفضل السناتور الأمريكي آنذاك والحد الأدنى لقوانين الأحكام الإلزامية للرئيس الحالي جو بايدن.

وسمحت طفرة الماريجوانا للمرضى الذين يعانون من حالات طبية يصعب علاجها مثل السرطان أو الصرع، بالوصول إلى ما يمكن أن يكون دواء منقذا للحياة دون التعرض لخطر الملاحقة القضائية أو وصمة العار الاجتماعية. ومع ذلك، يخشى بعض محترفي الطب من أن المخاطر المرتبطة باستخدام القنب قد تم تقليلها إلى أدنى حد في هذا الاندفاع إلى التصحيح المفرط لما سرى مدة قرن من حظر. ووجد تقرير اتحادي صدر عام 2013 أن ما يصل إلى 30٪ من المستخدمين العاديين يمكن تشخيص حالتهم بـ "اضطراب من استخدام الماريجوانا"، ما يعني أن تعاطيهم للمخدرات يتعارض مع الأنشطة اليومية.

وقال الطبيب النفسي كريستيان هوبفر لصحيفة The Hill إن العقار "يسبب الإدمان مثله مثل الكحول"، وقد زادت فعاليته بشكل كبير.

المصدر: RT