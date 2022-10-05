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كازاخستان.. العثور على امرأة تاهت 5 أيام في الصحراء!

مجتمع

كازاخستان.. العثور على امرأة تاهت 5 أيام في الصحراء!
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نجحت الشرطة الكازاخستانية بالعثور على امرأة كانت قد تاهت لمدة 5 أيام في صحراء جنوبي البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المرأة التي تبلغ من العمر 37 سنة كانت مسجلة في مصحّ للأمراض النفسية، وفقدت فجأة وأبلغ شقيقها عن اختفائها.

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وبعد الإبلاغ عن الحادثة قامت الشرطة بمساعدة المتطوعين بالبحث عن المرأة لعدة أيام دون جدوى، ليتم العثور عليها في اليوم الخامس في صحراء جنوبي البلاد بحالة صحية حرجة بعد أن أنهكها البرد والجوع.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المرأة كانت ستفارق الحياة لو لم يتمكن المنقذون من العثور عليها بالوقت المناسب.

المصدر: sputnikKZ

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