بعد إعلان شرائه موقع Parler.. كانييه ويست يتصل بترامب

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست اتصل بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في أعقاب الإعلان عن شراء الرابر لموقع Parler للتواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الاتصال جرى بعد الإعلان عن شراء المغني للموقع، وأنه اتفق مع ترامب على إقامة حفلة غداء معا، ولكن لا توجد أي خطط محددة بهذا الشأن بعد.

يذكر أن موقع Parler للتواصل الاجتماعي يقدم نفسه كمنصة بديلة لـ "تويتر"، ويدعي تمسكه بحرية التعبير على الانترنت.

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وتجدر الإشارة إلى أن الموقع يتمتع بشعبية واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسجل قفزة في عدد المستخدمين بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020، وحجب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى.

ويأتي الإعلان عن شراء كانييه ويست لموقع Parler بعد شهر تقريبا من حجب حسابه على "تويتر" مؤقتا بسبب تغريدة اعتبرها "تويتر" معادية للسامية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها.

المصدر: تاس، سي إن إن