 
مباشر

شاهد.. فيديو متداول لحارسة أمن يثير ضجة في السعودية!

مجتمع

شاهد.. فيديو متداول لحارسة أمن يثير ضجة في السعودية!
فيديو لحارسة أمن يثير ضجة في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw90

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر التعامل الحسن لحارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرد الشديد.

وتظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الحارسة فاطمة الزهراني وهي تتعامل بلطف مع ذلك الشخص، وتضع على كتفيه عباءة لتدفئته، الأمر الذي أثار استحسانا كبيرا في صفوف النشطاء، ومطالبات بتكريمها على حسن أخلاقها وطيبتها.

وفي تصريحات صحفية، قالت فاطمة إنها تعمل كحارسة أمن في أحد المتاجر، وأنها شهدت دخول الشاب من البوابة مبتسما ثم غاب لـ10 دقائق، وعند عودته لاحظت أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، فقال إنه يشعر بالبرد.

وأضافت فاطمة أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكانا دافئا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا