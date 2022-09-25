السعودية.. رجل أمن ينقذ سيدة وطفلها من الدهس ويموت دهسا

تصدر خبر مقتل رجل الأمن السعودي فهد بن سالم يوسف محمد الكليب بحادث دهس منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة رجل الأمن في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، كان قد أقدم على مساعدة سيدة وطفلها من الدهس قبل أن يلقى حتفه دهسا.

وكان رجل الأمن قد ساعد الأم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري، لخوفهما من عبوره لسرعة السيارات، وتوفى هو بالطريق نفسه في اليوم ذاته على يد قائد متهور.

وذكرت صحيفة "المدينة" المحلية أن المعلومات بخصوص حادث دهس رجل الأمن جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات "اليوم الوطني السعودي" في الأحساء.

في الإحساء وفي فعاليات اليوم الوطني

رجل أمن ينقذ أماً وطفلها من الدهس

ويتعرض للدهس بعد رجوعه للدورية

رحم الله رجل الأمن السعودي فهد بن سالم يوسف محمد الكليب وادخله فسيح جناته pic.twitter.com/WM3CTX4wJq — abo_nadiah فهد الضبعان (@abo_nadiah1) September 25, 2022

المصدر: صحيفة "المدينة" المحلية