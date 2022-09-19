كيت ميدلتون تكشف كيف تعامل أطفالها مع خبر رحيل الملكة إليزابيث

كشفت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، كيف تعامل أبناؤها مع واقعة وفاة جدتهم الكبرى الملكة إليزابيث الثانية.

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وفي حديثها إلى الحاكم العام لأستراليا ديفيد هيرلي، خلال حفل استقبال أقيم لكبار الشخصيات في الكومنولث قبل جنازة الملكة اليوم الاثنين، أوضحت كيت أن ابنها لويس البالغ من العمر 4 سنوات يطرح الكثير من الأسئلة ويكافح من أجل أن يفهم ما حدث.

واستذكر هيرلي محادثته مع كيت، قائلا إن ابنها الأكبر الأمير جورج، البالغ من العمر9 أعوام، "يدرك نوعا ما الآن مدى أهمية جدته وما يحدث".

وأضاف هيرلي: "الصغير لويس يطرح الآن العديد من الأسئلة مثل: هل تعتقد أنه لا يزال بإمكاننا لعب هذه الألعاب عندما نذهب إلى بالمورال؟ وأشياء من هذا القبيل، لأن إليزابيث لن تكون هناك؟".

وفي حديثها إلى المعزين الأسبوع الماضي، كشفت أميرة ويلز أن الأمير جورج "يتفهم خسارة" جدته الكبرى، في حين أن شقيقيه الأصغر الأميرة شارلوت، والأمير لويس "يفهمان بشكل أقل".

ومن المنتظر أن يظهرا الأمير جورج والأميرة شارلوت في جنازة جدتهما الكبرى اليوم، وهما يسيران خلف نعشها في كنيسة وستمنستر.

ويبدو أن أمير وأميرة ويلز "فكرا طويلا وبشدة" بشأن ما إذا كان ينبغي أن ينضم الطفلان إلى الجنازة.

ولكن بعد أن حضر جورج وشارلوت النصب التذكاري لجدهما الأكبر في مارس، قرر ويليام وكيت أنهما يمكنهما التعامل مع هذه المناسبة أيضا. لكن لويس الصغير لن ينضم للجنازة.

المصدر: ديلي ميل