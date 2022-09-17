90 ألف معمر في اليابان تجاوزت أعمارهم 100 عام

لأول مرة، تجاوز عدد اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام 90 ألف شخص وغالبيتهم من النساء.

ونشرت مثل هذه الإحصاءات وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان عشية يوم احترام الشيخوخة، الذي يتم الاحتفال به يوم الاثنين.

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وهناك 90526 مواطنا يابانيا تجاوز عمرهم 100 عام، ما يزيد بأكثر من أربعة آلاف عما هو عليه العام الماضي. وأصبح هذا المؤشر رقما قياسيا، مع العلم أن اليابان تحطم الأرقام القياسية في هذا المجال كل عام على مدار 52 عاما، لكن مؤشر 90 ألف شخص معمّر قد تجاوزته البلاد للمرة الأولى.

وفي عام 1970، كان هناك 310 أشخاص معمرين فقط. وبلغ عددهم الآن 90 ألفا، وتشكل النساء منهم 88٪، أي ما يزيد عن 80 ألفا، أما عدد الرجال المعمرين فهناك ما يزيد قليلا عن 10000 رجل معمّر.

تعد المواطنة اليابانية، فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 115 عاما من أكبر المعمّرات سنا، وهي من محافظة أوساكا اليابانية، أما أكبر رجل معمر سنا فهو، شيجيو ناكامورا، من محافظة هيروشيما.

المصدر: نوفوستي