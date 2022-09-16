الكويت.. فيديو اعتداء رجل على سيدة وسط الشارع يثير غضبا والسلطات تتدخل!
اعتقلت السلطات الكويتية رجلا ظهر في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بوحشية على سيدة وسط الشارع.
وأظهر الفيديو الذي التقط في منطقة جابر الأحمد، الرجل وهو يترجل من سيارته قبل أن يستخدم قطعة حديدية في تحطيم نافذة سيارة المرأة، التي بدأت بالصراخ والهرولة، لكنه لحق بها ولكمها بقوة فسقطت على الأرض وانهال عليها بالضرب.
وحاول أحد المتواجدين بالمكان إنقاذها من يدي المعتدي الذي كان في حالة هستيرية، لكنه لم يستطع حيث نهره المعتدي مهددا إياه بقطعة الحديد التي في يده.
الكويت :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 15, 2022
القبض على ذكر اعتدى على أمرأة في الشارع بطريقة وحشية
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وبعد تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع، أعلنت السلطات الكويتية القبض على الجاني.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها عبر"تويتر" أن "الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالاعتداء على امرأة، واتضح أن الواقعة هي خلاف عائلي، وتمت إحالته الى المخفر المختص، وسجلت قضية جنايات (بمخفر جابر الأحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
الإعلام الأمني— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 15, 2022
الجهات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بالاعتداء على امرأة واتضح ان الواقعة هي خلاف عائلي وتم احالته الى المخفر المختص وسجلت قضية جنايات (مخفر جابر الاحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/I6Tx7ON1qb
المصدر: RT