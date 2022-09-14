منع الأمير هاري والأمير أندرو من تقديم التحية لنعش الملكة اليزابيث

لم يسمح للأميرين هاري وأندرو، اليوم الأربعاء، من تقديم التحية إلى نعش الملكة اليزابيث التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما.

وبينما قام أعضاء العائلة المالكة بتقديم تحية الحرب على الموتى، اضطر هاري وأندرو إلى احناء رؤوسهم.

وعلى الرغم من أن كليهما خدما في الجيش البريطاني، إلا أن الأمير هاري لم يسمح له بتقديم التحية بعد أن تخلى وزوجته ميغان عن العديد من ألقابهما في عام 2021.

أما بالنسبة للأمير آندرو، فهو أيضا خدم في الجيش، لكن تم سحب الرعاية الملكية وإسقاط انتماءاته العسكرية هذا العام بعد أن واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي.

المصدر: "نيويورك بوست"