مصر.. ابنة فريد شوقي تهاجم محمد رمضان

هاجمت المنتجة ناهد فريد شوقي، الفنان محمد رمضان في رسالة غاضبة بسبب المقارنة التي عقدها بين فيلم "عبدة موته"، الذي قام ببطولته عام 2012، وفيلم "حميدو" ، الذي عرض عام 1953.

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وقامت بنشر رسالتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عقب قيام قناة "النهار"، بإعادة عرض إحدى حلقات برنامج "بيت العيلة"، وظهر خلالها الفنان محمد رمضان مع الإعلامية نجوى إبراهيم، وتحدث عن الفنان الراحل فريد شوقي، وقال: "أول عمل له كان حميدو، وكان يتاجر فى المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها".

الفنان محمد رمضان، في الحلقة التي أذيعت للمرة الأولى في أكتوبر 2015، قال: "فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة".

واستكمل: "لم أخترع الرقص بالسلاح الأبيض كما يقول البعض، وأنه من مواليد 1988، والكل يرقص بالسلاح الأبيض من قبل ولادته".

وأضاف الفنان محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لن ينكر فضل أفلام عبده موتة وقلب الأسد عليه، فهذه الأفلام فخور بها، أن تلك الأفلام تتحدث عن البلطجة، وأنها تعرض واقعا، وعلينا التصدي لـ الأشياء غير الصحيحة.

المنتجة ناهد فريد شوقي "ابنة الفنان الراحل" من جانبها قامت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر منشور ترد به على الفنان محمد رمضان، قالت فيه: "منتهى الجرأة من محمد رمضان، التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي مازال في ذهن الجماهير، رغم مرور 70 عاما، و بين عبدة موتة، الذي ينتهي من ذهن الجمهور بمجرد عرضه، و سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور".

وتابعت:" أنصحك يا رمضان، لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع".

ناهد، أضافت تعليقا جديدا على المنشور، وكتبت ،:" أبي الحبيب الفنان العظيم فريد شوقي ستظل خالدا ومؤثرا في قلوب وعقول محبيك".

المصدر: مصراوي