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أوزبكستان وروسيا تتقاسمان بالتساوي عائدات بيع شقق ابنة رئيس أوزبكستان السابق

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أوزبكستان وروسيا تتقاسمان بالتساوي عائدات بيع شقق ابنة رئيس أوزبكستان السابق
Sputnik
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أفاد مسؤول بوزارة العدل في أوزبكستان بأن بلاده وروسيا ستتقاسمان بالتساوي عائدات بيع الشقق المصادرة من غولنارا كاريموفا ابنة أول رئيس لبلاده.

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وفي التفاصيل، أعلن نائب وزير العدل الأوزبكي، موزراف إكراموف أن روسيا وأوزبكستان ستتقاسمان بالتساوي العائدات من بيع الشقق التي صادرتها محكمة من الابنة الكبرى للرئيس الأول للبلاد، غولنارا كريموفا، وأن عملية تنفيذها متواصلة.

وقال المسؤول الأوزبكستاني خلال مؤتمر صحفي بوزارة العدل: "قضت محكمة مدينة موسكو في فبراير من العام الماضي، في إطار القانون الروسي، بمصادرة ست شقق في موسكو من غولنارا كريموفا، حصلت عليها من عائدات إجرامية. وتتواصل حاليا عملية تنفيذ هذا القرار. إن عائدات بيع الشقق سيتم تقاسمها بالتساوي بين أوزبكستان وروسيا الاتحادية".

المصدر: تاس

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