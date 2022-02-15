إعادة 131 مليون دولار من أموال غولنارا كاريموفا إلى أوزبكستان

قالت وزارة العدل في أوزبكستان، في بيان اليوم، إن أموال ابنة رئيس البلاد السابق غولنارا كريموفا البالغة 131 مليون دولار، باتت جاهزة للعودة إلى الوطن من سويسرا.

وأضاف البيان: "اتفقت سويسرا وأوزبكستان من حيث المبدأ في 11 فبراير 2022، على إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة، سيتم استخدامه لاستعادة الأصول التي تمت مصادرتها عبر الإجراءات الجنائية. ويوجد حاليا حوالي 131 مليون دولار جاهزة للاستعادة".

إقرأ المزيد

في أغسطس 2015 تمت إدانة كريموفا بتهمة الابتزاز والتهرب الضريبي، وفي 18 ديسمبر 2017، تم في قضية أخرى الحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. في 18 مارس من هذا العام رفعت المحكمة حكمها بالسجن إلى أكثر من 13 عاما في قضية جنائية جديدة.

وتسعى سلطات أوزبكستان، لدى الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا، وروسيا ولاتفيا، لاستعادة أكثر من 1.3 مليار دولار من أموال كريموفا.

المصدر: نوفوستي