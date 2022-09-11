مصر.. الداخلية تضبط مدعي النبوة بمحافظة البحر الأحمر

كشف الأمن المصري ملابسات منشورات متداولة على أحد الحسابات في "فيسبوك"، ادعى خلالها صاحب الحساب النبوة وأنه "المهدى المنتظر".

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وفي التفاصيل، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه وضبطه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر)، وتبين أنه "مهتز نفسيا وسبق إيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان"، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مدينة سفاجا قد شهدت واقعة هي الأولى من نوعها بعد إعلان مسجل خطر بالمدينة أنه المهدي المنتظر ونشر ذلك في "فيسبوك"، حيث قال: "أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبوني".

وأضاف: "الحمد لله والشكر لله رب العرش العظيم الذي اصطفاني وجعلني من المرسلين للعالمين لرفع راية المسلمين ورجوع الناس إلى الدين الإسلام والقضاء على الكافرين والمجرمين وتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى".

وكان وكيل وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة البحر الأحمر،محمود الشيمي، قد شدد على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص المسجل خطر الذى ادعى أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر، وأنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة حتى يتم إلقاء القبض عليه".

المصدر: "صدى البلد"