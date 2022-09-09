تيجان الملكة إليزابيث.. كم عددها ومن سيرثها؟

تمتلك الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية واحدة من أروع مجموعات المجوهرات الخاصة في العالم. وحسب المعلومات فإن لديها ما يقرب من 50 تاجا فقط في مجموعتها الخاصة، فمن سيرثها؟

وحسب صحيفة "الإندبندنت" فهناك نوعان من المجموعات الملكية: جواهر التاج البريطاني التي يحتفظ بها الملك الحاكم كأمانة، ثم هناك المجموعة الشخصية للملكة.

تم تنسيق مجموعة الملكة الشخصية بشكل أساسي مع القطع التي ورثتها، أو تلك التي تم منحها من قبل أفراد العائلة، أو تلك التي اشترتها بنفسها. يعتقد أن غالبية التيجان الخاصة بالملكة هي من مجموعتها الخاصة. لذلك من الناحية النظرية، يمكنها منحها لمن تريد.

وقال المعلق الملكي جوش روم إنه "من المحتمل أنها سترغب في نقل أشياء من مجموعتها الخاصة إلى أحبائها"، مبينا أن "الجزء الأكبر من المجموعة سينتقل إلى تشارلز، مع كاميلا كملكة، ثم كيت. لكن من غير المعروف بالضبط أين ستذهب كل قطعة من مجموعة الملكة، ولكن يُفترض أنها نقلتها إلى أقرب أفراد عائلتها".

ومن المحتمل أن يكون أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الأميرة آن وصوفي وكونتيسة ويسيكس وكيت ميدلتون والأميرة يوجيني والأميرة بياتريس وزارا تيندال من بين أفراد العائلة الذين ورثوا مجوهرات الملكة.

المصدر: "الإندبندنت"