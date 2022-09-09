حسب التسلسل.. من سيرث العرش بعد الملك تشارلز؟

أصبح تشارلز الثالث تلقائيا هو الملك الجديد لبريطانيا عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما، يوم أمس الخميس. فمن هو التالي بعد تشارلز؟

انتظر تشارلز 70 عاما ليصبح ملكا وهو الوريث الأطول خدمة في التاريخ البريطاني، وهو الأكبر من بين أربعة أطفال ولدوا للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب.

وعندما تولت والدته العرش في سن 25، أصبح وليا للعهد وهو في سن 3 سنوات. وفي حال وفاته يأتي من بعده الابن الأكبر لتشارلز وليام (40 عاما) المعروف باسم دوق كامبريدج، وبموت الملكة يضاف لقب جديد إلى وليام وهو أمير ويلز (الذي كان يحمله تشارلز قبل توليه العرش) / دوق كورنوال.

وبعده في قائمة الترتيب الطفل الأكبر لويليام، الأمير جورج، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

ثم الأميرة شارلوت، أميرة كامبريدج، مواليد 2 مايو 2015، وهي الطفل الثاني للأمير ويليام، دوق كامبريدج، وزوجته كاثرين.

ثم الأمير لويس أمير كامبريدج، من مواليد 23 أبريل 2018، وهو الطفل الثالث للأمير ويليام.

ومن المنتظر أن تشهد أسماء الأمراء الثلاثة تغييرات بعد تولي والدهم العرش.

وفي المرتبة الخامسة في ترتيب الخلافة، يأتي هاري، على الرغم من قراره المثير للجدل بالتراجع عن واجباته الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان، حيث يعيشان مع طفليهما آرتشي وليليبيت.

ومن بعده يأتي أطفاله آرتشي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وليليبيت التي تبلغ من العمل عاما واحدا.

وبالتالي فإن نصف أفراد العائلة المالكة الذين ينتظرون في طابور العرش هم من الأطفال. إلا أن اللوائح تنص على أن الشخص من أي عمر يمكن أن يصبح ملكا، ولكن لا يسمح للأطفال بالقيام بواجباتهم الملكية حتى يبلغوا سن 18 عاما.

لذلك، إذ وصل الأمر إلى جورج سيكون بمثابة "ملك رمزي" فقط، يرافقه أمير أو أميرة كوصي على العرش وعمره أكثر من 18 عاما.

المصدر: "واشنطن بوست"