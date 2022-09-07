مصر.. تداول فيديو لحظة انسحاب وزير الخارجية المصري من اجتماع للجامعة العربية

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من جلسة افتتاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ولايتها لرئاسة الدورة الجديدة للمجلس 158 خلفا للبنان، في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.

#القاهرة.. لحظة انسحاب سامح شكري من جلسات الجامعة العربية بعد رفض المنقوش الاعتذار عن رئاسة هذه الدورة. pic.twitter.com/Ov5ngmYDbU — ليبيا لايف (@libyalive218) September 6, 2022

لحظة انسحاب وفد وزارة الخارجية المصرية بقيادة السيد #سامح_شكري ، من اجتماع وزراء الخارجية العرب معترضا على تولي رئاسة الدورة من طرف وزيرة خارجية، نجلاء المنقوش من حكومة الدبيبة #ليبيا ( المدعومة من الجزائر و تركيا ) pic.twitter.com/ZsVIOjjC2E — Leɛyun (@5_ersito) September 6, 2022

فيديو > لحظة انسحاب سامح شكري وزير خارجية #مصر 🇪🇬 و الوفد المرافق له من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية من الجلسة فور دعوة المنقوش لصعود المنصة و تسلم رئاسة الدورة الحالية من وزير خارجية #لبنان رئيس الدورة السابقة حسب الابجدية . pic.twitter.com/wLt9CveI68 — Saif Al-Islam Gaddafi The future of Libya (@SaifFuture) September 6, 2022

من جهتها، علقت المنقوش، على مغادرة سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقالت المنقوش للصحفيين أنها "تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه"، مؤكدة أن "حضورها مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس".

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المصدر: RT + "بوابة الوسط"