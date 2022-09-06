لأول مرة على أرض مصر.. سيدة تترأس اجتماعا عربيا رفيع المستوى

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة العادية 158، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ المزيد

وبحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإنه من المقرر خلال هذا الاجتماع بحث أبرز قضايا المنطقة العربية في ظل التطورات العالمية الراهنة، كما أنه من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب، الأمن الغذائي والأمن الطاقي للدول العربية، إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والنظر في سبل تعزيز العمل العربي المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة، إضافة إلى علاقات التعاون التي تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المقبلة لاسيما على مستوى القمة.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا ستتسلم رئاسة الدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، من لبنان، حيث ستترأس الجلسة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي قالت في تصريحات لها إنها "ستكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة"، معربة عن أملها بأن "يكون ذلك باكورة خير لعودة ليبيا إلى دورها الطبيعي في قلب الأسرة العربية".

هذا وستكون رئاسة ليبيا لهذه الدورة من الاجتماع الوزاري العربي، هي أول ترؤس ليبي للمجلس بالجامعة العربية منذ 9 سنوات، وفق ما أوضحت المنقوش.

المصدر: "القاهرة 24"