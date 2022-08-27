الأمير ناصر بن نواف آل سعود يتحدث عن تفاصيل مقتل مواطن سعودي في المغرب (فيديو)

تحدث الأمير السعودي، ناصر بن نواف آل سعود، عن تفاصيل مقتل المواطن السعودي، موسى مشحن العنزي، في المغرب.

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وفي مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأمير ناصر بن نواف، إن "المواطن السعودي الراحل، كان في المغرب بسبب علاج السرطان".

وأوضح الأمير أن "المواطن كان برفقته والده، وكانا في البحر يشربان القهوة، وعند عودتهم للفندق حصل خلاف بينهم وبين موظفي الأمن، ومن ثم دخل غرفته الفندقية، بعدها هجم عليه 7 أشخاص وقاموا بضربه حتى توفي".

فيديو..



حديث الأمير ناصر بن نواف آل سعود عن مقتل السعودي #موسى_مشحن_العنزي بـ المغرب

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-#مقتل_مواطن_سعودي_في_المغربpic.twitter.com/P41AlEP0wW — تحديث (@Updateksa) August 26, 2022

وبحسب ما أوضحت وسائل إعلام سعودية، فقد قتل المواطن السعودي في أحد الفنادق بالعاصمة المغربية الرباط يوم الثلاثاء الماضي، إثر مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

ونقل موقع "أخبار 24" عن جدعان مفلح العنزي، عم القتيل، قوله إنهم "تلقوا نبأ مقتل ابن أخيه ويدعى موسى مشحن العنزي على خلفية مشاجرة وقعت فجر الثلاثاء بينه وبين عدد من الأشخاص في الرباط"، لافتا إلى أن "ابن أخيه ذهب إلى المغرب مرافقا لأحد أصدقائه المريض بالسرطان للعلاج، وأن أصدقاء القتيل أخبروه بأن الحادثة وقعت في ذات الفندق الذي يقيم فيه".

وأشار إلى أن "سفارة المملكة بالرباط تواصلت معهم، ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمان القتيل إلى المملكة"، مطالبا السلطات المغربية بـ"تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات جريمة مقتل ابن أخيه، ومعاقبة الضالعين في ارتكابها".

المصدر: RT + "أخبار 24"