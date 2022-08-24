مصر.. التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

كشفت التحقيقات في قضية وفاة الإعلامي وائل الابراشي، مفاجأة جديدة بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا حسام حسني خلال التحقيقات، أن وائل الإبراشي كانت حالته من خلال التحاليل متوسطة إلى شديدة، موضحا أن العقار المستخدم في علاجه لم توافق عليه وزارة الصحة.

وأشار خلال سؤاله حول مدى اعتماد عقار ريمديسفير لعلاج كورونا في أنظمة العلاج المعتمدة من وزارة الصحة، إلى أنه لم يتم الموافقة في أي وقت من الأوقات على استخدامه على العامة في مرض كورونا.

ونوه بأن القواعد الحاكمة في شأن تجربة استخدام مثل ذلك العقار كعمل بحثي، بأنه يجب أن يكون هناك ورقة بحثية، وأن يكون قد تمت إجازته من اللجنة العلمية ولجنة أخلاقيات البحث العلمي، وأن لا يقوم بتجربة الدواء إلا أحد الأساتذة المشاركين في البحث، ويتم ذلك في أحد المراكز المعتمدة في تنفيذ الدراسة البحثية، وذلك بعد موافقة المريض وإمضائه على الموافقة المستنيرة للبحث.

وأكد أنه لا يجوز استخدام العقار كتجربة على حالة الإعلامي وائل الإبراشي بمنزله، حتى إذا وافق المريض على ذلك.

المصدر: القاهرة 24