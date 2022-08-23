عالم المصريات وسيم السيسي: "الرسول جذوره مصرية".. ويكشف الأسباب

كشف عالم المصريات، الخبير المصري، وسيم السيسي، عن الأسباب التي دفعته للقول بأن الرسول محمد جذوره مصرية وليست عربية.

وأكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن: "الرسول صل الله عليه وسلم جذوره من مصر، ونحن من نسله، من بني عبد مناف"، معقبا: "ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار وبعدين هاجر مننا".

وأضاف وسيم السيسي، خلال تصريحات متلفزة على قناة "الحدث اليوم": "هناك لوحة جدارية تبين أن الفراعنة ساجدين على ذقونهم، وهذا ما ورد في قول الله تعالى في سورة الإسراء: "إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا".

وقال إن هناك بعض الكلمات نرددها في بعض الأغاني أصلها فرعوني، مضيفا: "منها على سبيل المثال أغاني رمضان "وحوي يا وحوي إيوحا"، ومعناها أهلا أهلا، وإيوحا هي الملكة إياح حتب، التي جيشت جيوشا واستشهد زوجها، والمومياء بتعته في متحف الحضارة".

المصدر: صدى البلد