مصر.. "وفاة" الطبيب العالمي مجدي يعقوب تثير جدلا واسعا في مصر

أثيرت حالة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول وفاة طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب.

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ونفى عضو مجلس إدارة مركز أسوان للقلب في مصر أحمد سليمان، شائعة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان، أن ما يتم تداوله بشأن وفاة الدكتور مجدي يعقوب، وعقد العزاء غدًا، غير صحيح، مستنكرًا ما يتم ترويجه.

وأضاف الدكتور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة مركز أسوان للقلب، أن مؤسسة مجدي يعقوب اعتادت على مثل هذه الشائعات، مهيبا بوسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار دون التأكد من المؤسسة.

المصدر: القاهرة 24