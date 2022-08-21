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في مشهد يحبس الأنفاس..نجاة شخص من صاعقة في السعودية (فيديو)

مجتمع

في مشهد يحبس الأنفاس..نجاة شخص من صاعقة في السعودية (فيديو)
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في مشهد يحبس الأنفاس، نجا شخص بأعجوبة من صاعقة رعدية ضربت سطح المبنى الذي كان يعتليه في محافظة ضمد بمنطقة جازان السعودية.

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وفي مقطع فيديو وثق عبر تطبيق  "سناب شات"، ومدته 6 ثوان، يظهر الرجل وهو يبعد أمتارا قليلا عن الصاعقة التي ضربت سطح المبنى الذي كان يعتليه.

ويوم الجمعة الماضي، ضربت صواعق رعدية بجازان شخصين بمحافظة صبيا، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، حيث تشهد المنطقة هذه الأيام أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

المصدر: "سبق"

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