صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل في العراق

أثارت صور الفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، جدلا كبيرا في العراق.

وأظهرت الصور التي نشرها علامة على حسابه في الانستغرام وقوفه إلى جانب زوجة العذاري في لقطات علق عليها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بطرق متعددة.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامةpic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وكتب علامة: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".

واعتبر البعض من العراقيين في تعليقاتهم على الصور، بأنها "مخلة" ولا تليق بمكانة السفير العراقي.

المصدر: RT