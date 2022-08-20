نقاش مصري يثير ضجة بصوته "الطربي الأصيل" ومشاهير يعلقون (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشاب مصري يغني أغاني عربية من الطرب الٱصيل أثناء عمله نقاشا بإحدى الشقق السكنية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو للشاب أحمد سالم، وهو يغني أثناء عمله، حيث ناشد العديد منهم بضرورة تنمية موهبته والبدء في غناء أغاني بصوته كونه يملك "موهبة فريدة"، حسب وصفهم.

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل..أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة..بصراحة مايتسابش..أتمنى لك كل التوفيق".

ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الان على الساحة 👏👏👏بصراحة مايتسابش ، أتمنى لك كل التوفيق . pic.twitter.com/WnbQKm40Sa — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

كما أشاد الفنان رامي جمال بصوت الشاب، إذ نشر مقطع الفيدو معلقا عليه بالقول: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان، ضروري ضروري".

وأضاف رامي في تعليق آخر: "حلو بشكل مش عادي".

حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري pic.twitter.com/yqzPXcyNhb — Ramy Gamal (@RamyGamal) August 19, 2022

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، قال الشاب النقاش أحمد سالم (32 عاما) إنه "بدأ عشق الغناء وحفظ كلمات الأغاني منذ مراحل صغره"، مضيفا: "فيديو متداول على موقع فيسبوك أثناء عملي بإحدي الشقق السكنية بدولة الإمارات العربية..ولي الشرف أن أكون من أفراد أسرة تعشق الغناء..أبويا بيحب الغناء، وأخويا كمان له قناه خاصة على برنامج تيكتوك ويوتيوب العالمي".

وأكمل: "شكرا لكل الناس اللي دعموني في بوستات على صفحاتهم واتصلوا بيا من داخل وخارج مصر، وفعلا حب الله والناس نعمه عظيمة لا يحصى فضلها، وربنا كرمه وفضله كبير".

وناشد الشاب المصري كافة الموسيقيين والمطربين على مساعدته في احتراف سبل التدريب على مقامات الغناء وهواية الطرب عبر مقطوعات موسيقية مميزة، معربا عن شكره "للفنانين الذين دعموه بكلماتهم واتصالاتهم".

المصدر: RT + "صدى البلد"