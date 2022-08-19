مصر.. حلمي بكر يهاجم دوللي شاهين بسبب أغنية "غير لائقة" (فيديو)

علق الموسيقار المصري، حلمي بكر، على طرح الفنانة دوللي شاهين أغنية جديدة بعنوان "ننه هو"، قائلا: "دي كارثة وجريمة، الحكاية زادت عن حدها وبقت بايخة".

وتابع حلمي بكر أن عدم تفعيل القانون من نقابة المهن الموسيقية أو وزارة الثقافة أو وزارة السياحة أو الرقابة سيزيد من انتشار الجرائم.

وأضاف الموسيقار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مين سمح لها تفتح استوديو؟ الناس اللي بدّافع عن الأغاني دي مفروض يتكسفوا على دمهم إنما هما مغيبين، دي نوعية رخصية من الغناء".

وأكد الموسيقار حلمي بكر: "هذه الأغاني التي تحتوي على كلمات خادشة ستأكل الأخضر واليابس"، مضيفا: "مؤدو المهرجانات سرقوا أوبريت الحلم العربي وحطوا عليه كلام رخيص، والنقابة والمصنفات والجهات الرقابية معملتش حاجة ضدهم".