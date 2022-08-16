مصر.. الاستعداد لإعدام القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق المتهمين القاضي أيمن وشريكه حسين في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

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وسبق وأن أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

المصدر: مصر تايمز