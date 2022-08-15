شاهد.. فيديو متداول لكنيسة أبو سيفين في مصر قبل الحريق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لكنيسة أبو سيفين في الجيزة قبل سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب حريق وقع داخل الكنيسة.

إقرأ المزيد

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إكمال القداس، رغم نشوب الحريق وانتشار الأدخنة بشكل كثيف داخل الكنيسة.

ولم يتسن لـRT التحقق من صحة الفيديو المتداول.

وذكرت الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

المصدر: RT