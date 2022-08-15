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مشاهد مؤلمة خلال تأبين ضحايا حريق المنيرة في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشاهد مؤلمة خلال تأبين ضحايا حريق المنيرة في مصر (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية مشاهد مؤلمة ومؤثرة خلال مراسم تأبين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في العاصمة المصرية القاهرة.

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وذكرت الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

المصدر: القاهرة 24

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