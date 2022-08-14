بالفيديو.. شاهد عيان يوثق لحظات ما بعد طعن الكاتب سلمان رشدي

أظهر مقطع فيديو وثقه ستيفن ديفيز، لحظات ما بعد تعرض سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود، للطعن في نيويورك.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال ستيفن ديفيز إن "رشدي ومدير الجلسة، هنري ريس، كانا يجلسان على كرسيهما على خشبة المسرح عندما رأى مهاجما يقفز على خشبة المسرح".

وأضاف ديفيز: "اندفع نحو السيد رشدي وبدأ بضربه بيده بسرعة كبيرة"، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت، "لا يستطيع معرفة ما إذا كان المهاجم المزعوم يحمل سكينا في يده".

وأوضح ديفيز قائلا: "لقد صدمت تماما وذهلت، لم أستطع تصديق ما نراه".

وأشار إلى أنه تم وضع الأمور كلها تحت السيطرة بسرعة كبيرة.

وبحسب اللقطات في مقطع الفيديو، يمكن سماع أشخاص ينادون طبيبا، مع صراخ آخرين، بينما اندفع العديد منهم إلى المسرح لمساعدة رشدي، في حين قالت امرأة عبر مذياع المسرح: "بالنظر إلى ما حدث للتو، نود إخلاء القاعة ونرغب في القيام بذلك بهدوء وحذر".

وكشفت شرطة ولاية نيويورك هوية المهاجم المشتبه به بأنه هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما.

المصدر : "سي إن إن"