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مصادر محلية تكشف جنسية هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي

أخبار العالم العربي

مصادر محلية تكشف جنسية هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي
AP
طعن الكاتب سلمان رشدي
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أفادت مصادر محلية في لبنان بأن هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي، في نيويورك، هو من أصل لبناني ويعيش مع والدته في الولايات المتحدة.

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من هو هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك؟

وفي حديث لموقع "النشرة"، قال رئيس بلدية منطقة يارون في لبنان، علي قاسم تحفه، إن "والدي الشاب هادي مطر الذي طعن الروائي سلمان رشدي أمس، هما من بلدة يارون، لكن هادي ولد وعاش في الولايات المتحدة ولم يزر لبنان نهائيا".

وأشار إلى أن "أهالي البلدة يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام، ولا أحد منهم على معرفة بالشاب هادي مطر".

في حين تبحث الشرطة الأمريكية عن المزيد من المعلومات حول هادي مطر، المتهم بطعن سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

المصدر: "النشرة" + RT

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