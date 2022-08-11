استطلاع عالمي يكشف عن شعب عربي هو الأكثر غضبا في العالم

صنف استطلاع أجرته شركة "غالوب" الأمريكية للمشاعر لعامي 2021- 2022 في أكثر من 100 دولة في العالم لبنان، في المرتبة الأولى على قائمة الشعوب الأكثر غضبا حول العالم.

واحتلت فنلندا المرتبة الأولى عالميا ضمن أكثر شعوب العالم هدوءا.

وسألت "غالوب" خلال الاستطلاع، الذي شارك فيه آلاف الأشخاص تفوق أعمارهم الـ15 عاما عبر الهاتف أو وجها لوجه، عن شعورهم في اليوم الذي سبق إجراء المسح، وعما إذا كانت لديهم تجارب سيئة.

وحسب نسب من شعروا بالغضب في اليوم السابق، احتل لبنان المرتبة الأولى بنسبة 49%، وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 48%، تلاهما أرمينيا والعراق بنسبة 46% وأفغانستان بنسبة 41%.

وقال 56% من اللبنانيين إنهم يعانون من الحزن، و74% من التوتر، و64% من القلق، و48% من الألمع، بينما يشعر 37% من اللبنانيين بالسعادة.

وجاء ترتيب الشعوب العربية التي تقول إنها تعرضت لمشاعر غضب في اليوم السابق، كالآتي: السعودية 20% مصر 25% ومن ثم المغرب 32% والأردن بـ35%.

واحتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة أولئك الذين شعروا بالحزن في اليوم السابق للمسح بنسبة 61% واحتل لبنان المرتبة الثانية بنسبة 56 % وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بنسبة 49 %. أما الدول الأقل حزنا في القائمة فهي كوسوفو وتايوان وسنغافورة.

ولم تختلف النتائج كثيرا فيما يتعلق بالشعور بالإجهاد واحتلت أفغانستان ولبنان وتركيا المراكز الثلاثة الأولى في العالم على التوالي.

أما نسبة الذين استمتعوا في يومهم السابق كانت 20% في أفغانستان ولبنان، و33% في تركيا.

وردا على سؤال "هل ابتسمت كثيرا البارحة؟"، جاءت إجابات 18% في أفغانستان إيجابية، تلتها تركيا بـ36%، وجاء لبنان في المرتبة الثالثة في الترتيب بـ37%.

وتبين أن مواطني هندوراس وإندونيسيا وبنما، هم أكثر الشعوب ابتساما في العالم.

المصدر: وكالات