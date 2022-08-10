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كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج على مسرح دار الأوبرا في مصر

مجتمع

كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج على مسرح دار الأوبرا في مصر
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تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف محرج على مسرح دار الأوبرا في مصر، بعدما اقتحمت معجبة مسرح حفله واحتضنته من ظهره قبل أن تطلب أن تلتقط صورة معه.

ولبى الفنان العراقي طلب معجبته ورفض تدخل الأمن، وأوصلها بنفسه إلى السلم للنزول من على المسرح.

وشهد حفل القيصر كاظم الساهر اهتماما وتجهيزات خاصة من إضاءة وشاشات ضخمة غير مسبوقة لطارق صبري للاحتفاء بعودة كاظم الساهر إلى الحفلات الغنائية المصرية.

وينظم الحفل باشتراطات حددتها دار الأوبرا المصرية، منها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد، وارتداء الملابس المناسبة، ويمنع ارتداء الشورت، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، وعدم تحريك المقاعد.

جدير بالذكر أن كاظم الساهر أحيا منذ أيام، حفلا غنائيا على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، إلى جانب نجوم الفن، بينهم: بشرى وداليا البحيري، وغنى على مدار ما يقرب من ساعتين باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

المصدر: مصراوي

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