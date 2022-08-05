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مصر.. 3 متورطات في تصوير وتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف

مجتمع

مصر.. 3 متورطات في تصوير وتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف
أشرف
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أمرت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية fحبس 3 من طاقم التمريض بمستشفى المنصورة التخصصي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف وتسريب الفيديو.

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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمات من طاقم التمريض، وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصيرا مسربا من داخل المشرحة للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لآداء امتحانات آخر العام.

وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع كل من كانوا يعملون بالطوارئ بالمستشفى العام في يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، تبين أن "منى. ال" ممرضة بذات المستشفى ومقيمة بالسنبلاوين هي من قامت بالتقاط الفيديو، وجار التحقيق معها وأخذ أقوالها.

المصدر: RT

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