مصر.. أسرة وائل الإبراشي تعلق على تبرئة الطبيب المتهم بقتله

علقت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على بيان نقابة الأطباء الذي أسقط شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عن طبيب الإبراشي.

إقرأ المزيد

وقالت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن بيان نقابة الأطباء أحزنها هي وابنتها.

وأضافت أن البيان يؤكد سابق اتهامها للطبيب خاصة جملة: مع مراعاة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وذكرت أن هذا يدعم ويؤكد سابق اتهامها للطبيب، بمخالفته بروتوكول العلاج.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن النقابة اليوم، يؤكد نفس البلاغ الذي تقدمت به للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مضيفة أنها مازالت تنتظر بيان النيابة العامة الجهة التي لجأت إليها لتقديم بلاغ ضد الطبيب لحفظ حقها وحق ابنتها.

وقالت الأطباء في بيان لها صباح اليوم، إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

المصدر: القاهرة 24