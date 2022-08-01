دراسة تكشف أكثر طائرة خاصة تدميرا للبيئة

جاء اسم المغنية الأمريكية، تايلو سويفت، على رأس قائمة المشاهير الذين تسببت طائراتهم في إنتاج أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون هذا العام.

وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة "Yard" للتسويق المستدام، أن طائرة "سويفت" النفاثة طارت 170 مرة خلال العام الحالي في الفترة ما بين 1 يناير و 19 يوليو، أي ما يقرب من 16 يوما في الجو.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي انبعاثات الرحلات الجوية التي تسببت فيها طائرة تايلور سويفت، كان 8293.54 طنا من الكربون، وهو ما يمثل 1184.8 مرة أكثر من إجمالي الانبعاثات السنوية للشخص العادي، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر".

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم المغنية الأمريكية" أنه "تتم إعارة طائرة تايلور بانتظام لأفراد آخرين، ونسب معظم هذه الرحلات أو جميعها إليها أمر غير صحيح بشكل صارخ".

بالنسبة للدراسة، استخدمت شركة Yard بيانات من حساب Twitter Celeb Jets، الذي يتتبع رحلات الطائرات الخاصة من المشاهير، تم تجميع البيانات من بداية عام 2022 وتضمنت عدد الرحلات التي قام بها كل نجم، ومتوسط ​​أوقات الرحلات، والأميال بالإضافة إلى إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: قناة NBC 5