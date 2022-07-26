بسبب إيحاءات خادشة.. شرطة الرياض تلقي القبض على يوتيوبتر شهيرة من أصول مصرية

ألقت الشرطة السعودية بالرياض القبض على فتاة مصرية تدعى تالا صفوان، وذلك بسبب استخدامها لإيحاءات خادشة للحياء خلال ظهورها في بث مباشر مع إحدى الفتيات.

وتالا صفوان، هي فتاة مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك عددا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع "يوتيوب" من المليون.

واشتهرت تالا بتقديمها محتوى تفاعلي جذاب، حظي بإعجاب واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض فيديوهاتها على موقع تيك توك تتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة.

يقتصر المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تالا على تقديم عدد من الفيديوهات الترفيهية، وتلك المقاطع موجهة بالإساس إلى فئة الأطفال والمراهقين.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن الشابة ولدت في السعودية بمدينة جدة عام 2002، حيث عاشت رفقة عائلها في جدة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. pic.twitter.com/UfWaernDc0 — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2022

تحرص تالا صفوان على إبعاد تفاصيل حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، وما تريد عرضه فقط هو القصص التي تقوم بسردها لمتابعيها، وذلك أثناء تجولها في عددا من الدول عربية.

وظهرت بالآونة الأخيرة مع إحدى الفتيات في مقطع فيديو، حيث تعمدت توجيه كلام يحمل إيحاءات خادشة للحياء، لصديقتها عبر البث المباشر.

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا عليها، حيث تداولوا وسما بعنوان تالا تسيء للمجتمع.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها، أعلنت شرطة الرياض إلقاء القبض على تالا صفوان، بسبب هذه الواقعة.

المصدر: تويتر+ الإمارات اليوم